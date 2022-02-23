"Тревожные новости": Кулеба заявил о возможной провокации на химзаводе в Крыму

Кулеба сообщил о возможной провокации в Крыму / УНИАН

На химическом заводе "Титан" в оккупированном Крыму эвакуировали всю ночную смену. Это может быть подготовкой для российской провокации против Украины, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - отметил министр.

Россия вводит войска на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".

Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.

Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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