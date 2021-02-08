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Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально

8 февраля 2021, 20:56
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В правительстве подготовили для Рады внесение изменений в Кодекс законов о труде, которые переопределяют статус трудовых отношений в Украине.

Трудовая книжка
Трудовая книжка / УНИАН

Украинское правительство в рамках внеочередного заседания 8 февраля 2021 года одобрило внесение изменений в Кодекс законов Украины о труде. Правки касаются определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Как сообщают представители пресс-службы Минэкономики, соответствующий проект закона вскоре будет направлен в Верховную Раду.

В документе закрепляется семь признаков наличия трудовых отношений:

1) выполнение человеком работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого ведется работы;

2) регулирование процесса труда, которое носит постоянный характер и не предполагает установление лицу задачи по достижению определенного результата за определенный отрезок времени;

3) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

4) организация условий труда ‒ предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

5) систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, денежного вознаграждения;

6) установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

7) возмещение командировок и других финансовых расходов, которые связаны с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

"При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признака. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", ‒ рассказали в Минэкономики.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
  • Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
  • За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
  • В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
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