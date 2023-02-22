Тука пояснил, стоит ли ожидать от россиян военной подлости 24 февраля

Георгий Тука еще раз призвал украинцев бдительности не терять по-максимуму - ведь весьма вероятно, что Кремль 24 февраля захочет нанести новый удар.

Стоит ли ожидать от россиян военной подлости 24 февраля: прогноз Георгия Туки / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

24 февраля 2023 года, в первую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину у Путина и у Кремля вряд ли выйдет устроить что-то серьезное в плане наступления на ВСУ. Об этом во время чата на Главреде сказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также экс-руководителя Луганской военно-гражданской администрации Георгием Тукой.

"Существует точка зрения, что Путин и россияне любят сакральные даты, вот и на годовщину попытаются что-то выкинуть. Но я не вижу объективных предпосылок для того, чтобы произошло что-то реально значимое в течение недели-полутора. Конечно, они будут наращивать свою мощь на Луганщине и Донетчине. Но я не думаю, что они к тому моменту попытаются осуществить атаку со стороны Беларуси, по крайней мере, пока нет свидетельств, что у них собрано достаточно сил для таких действий с севера. Так что никаких предпосылок для каких-либо сакральных действий я лично не вижу. Возможно, что-то произойдет на политическом уровне, но какие-то масштабные атаки вряд ли будут", − сказал он.

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Тем не менее, Тука призвал украинцев бдительности не терять – ведь вероятен новый масштабный удар России по Украине.

"Впрочем, стоит ожидать мощного ракетного удара в очередной раз. Как раз пройдет две недели – тот период, за который россияне накапливают новые ракетные запасы. Поэтому ракетным обстрелом Россия может попытаться устроить Украине "приятную годовщину". Но, вероятнее всего, они это сделают не 24 февраля, а 23-го или в ночь с 23-го на 24-е, объединив День советской армии ("дадим бандеровцам подкурить") с годовщиной российской "спецоперации"", − подытожил он.

Возможное наступление русских агрессоров на Украину

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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