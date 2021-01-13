Тупицкий пожаловался на "шоу с повесткой" после отдыха, в Офисе генпрокурора ответили

Тупицкий пожаловался на "шоу с повесткой" после отдыха / УП

Отстраненный указом президента глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что узнал "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента" о подготовке объявления ему подозрения прямо в здании аэропорта в Киеве, куда он с семьей вернется с отдыха.

Тупицкий в своем заявлении, размещенном на сайте КСУ, утверждает, что вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов "планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения".

Отстраненный указом президента председатель суда заявил, что это очередная попытка дискредитировать его как судью и председателя КС.

По его мнению, целью этого является "дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли".

Что говорят в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются снова сообщать о подозрении Тупицкому, потому что статус подозреваемого у него уже есть.

"Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомление о подозрении. Председатель Конституционного суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре извещен о подозрении 28 декабря 2020 года", - заявили в Офисе генпрокурора в комментарии УП.

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