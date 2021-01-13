Тупицкий пожаловался на "шоу с повесткой" после отдыха, в Офисе генпрокурора ответили

Отстраненный указом президента председатель КСУ заявил, что его пытаются дискредитировать.
Отстраненный указом президента глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что узнал "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента" о подготовке объявления ему подозрения прямо в здании аэропорта в Киеве, куда он с семьей вернется с отдыха.
Тупицкий в своем заявлении, размещенном на сайте КСУ, утверждает, что вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов "планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения".
Отстраненный указом президента председатель суда заявил, что это очередная попытка дискредитировать его как судью и председателя КС.
По его мнению, целью этого является "дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли".
Что говорят в Офисе генпрокурора
В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются снова сообщать о подозрении Тупицкому, потому что статус подозреваемого у него уже есть.
"Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомление о подозрении. Председатель Конституционного суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре извещен о подозрении 28 декабря 2020 года", - заявили в Офисе генпрокурора в комментарии УП.
Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:
- 12 января в КСУ заявили, что председатель Суда Александр Тупицкий находится в отпуске и отдыхает вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость путевки составляет 242 116 гривен.
- 6 января стало известно, что Александр Тупицкий покинул территорию Украины вместе со своей семьей и отправился в ОАЭ.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
- 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.