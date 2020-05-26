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Когда украинцы смогут полететь в Турцию: названа дата

26 мая 2020, 20:02

Уже с 1 июля Турция возобновит пассажирское авиасообщение с Украиной.

Турция, Стамбул
В июне украинцы смогут полететь в Турцию / Фото pixabay.com

Турецкая республика разработала план по открытию воздушных границ, который предусматривает возобновление авиасообщения с 70 странами мира. Для Украины Турция будет открыта с 1 июля 2020 года. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

План предполагает восстановление пассажирского авиасообщения в 9 этапов. С 1 июля, кроме украинцев, в Турцию смогут прилететь граждане Узбекистана, Канады, Швеции, Молдовы и Китая, сообщает TurizmGuncel.

А уже с 10 июня в Турцию смогут отправиться на авиалайнерах туристы из Катара, Греции, Болгарии и Бахрейна.

Для граждан США авиасообщение с Турцией откроется только с 1 сентября.

Напомним, курортный сезон в Турции стартует уже с начала июня. Однако в связи с коронавирусной эпидемией туристы вынуждены будут столкнуться с определенными ограничениями. В частности, на турецких курортах отменят популярный all inclusive, а в заведениях общественного питания не будет шведского стола.

Более того, объекты гражданской инфраструктуры и развлекательной сферы переоборудуют таким образом, чтобы туристы смогли соблюдать безопасную дистанцию. Работники сферы услуг должны будут проходить обязательный ежедневный медосмотр.

Турция новости Украины коронавирус авиасообщение
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