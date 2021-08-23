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Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел: что случилось

23 августа 2021, 13:12

Медики, в свою очередь, рекомендуют всем туристам сразу после купания в водах Азовского моря осматривать тела на предмет того, не появились ли ожоги.

Медуза
Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел / УНИАН

Украинцы, которые летом нынешнего года активно отдыхают в районе Азовского моря, начали в массовом порядке жаловаться на интоксикацию после купания в воде. Эксперты связывают неприятные последствия с невероятно большим числом медуз на водной глади. Об этом сообщается на портале РИА-Мелитополь.

Интоксикацию организма могут вызывать не только контакты с медузами, но и сам запах медуз, которые разлагаются на солнце, говорят эксперты.

В зоне риска в первую очередь входят люди, у которых ослабленная иммунная система. Большинство интоксикаций специалисты связывают с контактами человека с кишечнополостными. Из девяти тысяч видов беспозвоночных, которые насчитываются учеными, около ста видов – ядовитые. В первую очередь опасен вид Chidaria, говорят эксперты.

Медики, в свою очередь, рекомендуют после купания в Азовском море осматривать тело на предмет ожогов, использовать промывания морской водой, а также быстро менять плавки / купальники после выхода из воды.

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Напомним, ранее эксперт-биолог Александр Коротя заявлял, что нашествие медуз в Азовском море связано с тем, что вода очень интенсивно нагревается

ще 3-4 года назад температура воды не подымалась выше +26 градусов

"Сейчас дела обстоят иначе. Также в этом году в воде очень много зоопланктона, которым питаются медузы", - говорит биолог.

Коротя отметил, что судя по международным данных, с каждым годом где-то на пол градуса повышается температура мирового океана. А, следовательно, теплолюбивые организмы получают комфортные условия, у них начинается интенсивное размножение, появляется кормовая база и они прекрасно себя чувствуют.

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