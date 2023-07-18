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Туристы РФ помогают ВСУ: в ISW оценили последствия атаки на Крымский мост

Анна Ярославская
18 июля 2023, 07:22 обновлено 18 июля, 07:29
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Российские "туристы", бегущие из оккупированного Крыма, помешали логистике оккупантов из Крыма в "тыловые районы" Запорожской и Херсонской областей.

Крымский мост, ВСУ
В ISW оценили последствия атаки на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Атака на Крымский мост ночью 17 июля, в результате которой было полностью нарушено автомобильное движение, способна ухудшить логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступательных действий ВСУ. Об это говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

После взрывов на мосту, который соединяет материковую РФ с временно оккупированным украинским полуостровом, российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

видео дня

На видеозаписи последствий видно, что один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой - получил повреждения, но остался целым.

Министерство транспорта РФ заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а железнодорожное движение через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные "власти" перенаправили интенсивное движение гражданских авто из захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы Украины.

Российские "туристы", бегущие из оккупированного Крыма, вероятно, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей. Оккупационные "власти" попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации.

Аналитики ISW отмечают, что российские и оккупационные "власти", похоже, заняты смягчением последствий нападения, а не использованием инцидента для массированных информационных атак с риторическими интонациями.

Тем временем российские "военкоры" подвергли критике российские власти за неспособность обеспечить безопасность Керченского моста.

Атака на Крымский мост

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Российский диктатор Путин цинично заявил, что его страна вроде бы не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине. В то же время, диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ, и пригрозил украинцам.

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