Тяжелые наркотики и русские командиры: задержанный боевик рассказал о "службе" в ДНР

На Донбассе задержали и допросили боевика / Скриншот

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения украинские военные задержали мужчину, который в 2016 году вступил в ряды незаконного военного формирования так называемой "ДНР". Он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков.

Боевик рассказал, что в российско-оккупационных войсках был механиком-водителем танка. Он принадлежал к вражеской группировке "Дизель". При этом он указал, что у него было два командира – один якобы местный, а второй – россиянин, информирует пресс-центр штаба ООС.

Россияне, по словам боевика, в незаконных формированиях "считали себя как цари", они практиковали унижения и издевательства над боевиками из местных жителей. Сам человек своими глазами не видел этого, однако заверил, что такое точно было. Например, когда у одного из боевиков, у которого есть инвалидность, что-то не получалось, его заставляли маршировать. Фактически заставляли делать то, что выходит за пределы его физических возможностей.

Перепробовал всевозможные наркотики

Когда боевика задерживали, он находился под действием алкоголя и наркотиков. Впрочем, сам он утверждает, что к началу допроса его уже "попустило". Мужчина рассказал, что во время "службы" впервые попытался тяжелые наркотики, в частности метадон, первентин и т.п.

Задержанный утверждает, что в личный состав НВФ почти полностью употребляет алкоголь или наркотики.

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Боевик признает, что предал Украину

Российский наемник утверждает, что никого не убил за время службы, а о том, что был в рядах "террористов", жалеет и "хочет начать жизнь с чистого листа".

"Работать хочу, семью хочу. Возможно, бывшая жена вернется. Но это маловероятно", – отметил задержанный.

О чем рассказал задержанный российский наемник: смотрите видео

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России. 64-летний пенсионер служил в Вооруженных силах СССР и сохранил убеждения о "единой стране".