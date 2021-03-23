У Авакова анонсировали новые подозрения погромщикам Офиса президента

Как заявил Антон Геращенко, каждое из подозрений будет подкреплено видеозаписью – кто, в какой момент и что сделал.
Правоохранители готовят еще ряд обоснованных подозрений участникам погромов под Офисом президента в Киеве 20 марта.
Каждое из них будет подкреплено видеозаписью – кто, в какой момент и что сделал. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
"Любой, кто вредил государственному имуществу во время акции возле Офиса президента, ответит по закону", - заявил Геращенко.
Он добавил, что здание Офиса президента будет восстановлено.
"Ни капли крови в субботу не пролилось, ни одна кость не сломалась, ни одна голова не разбилась (…) Провокаторы получат достойный, жесткий, юридический ответ", - добавил замглавы МВД.
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Беспорядки у Офиса президента 20 марта - о чем ранее писал Главред:
- Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
- В Управлении государственной охраныобъяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки возле здания Офиса президента.
- На это в Европейской солидарности потребовали извинений от Геращенко и намекнули, что у него паранойя.
- Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".
Дело Стерненко
23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.