У Авакова анонсировали новые подозрения погромщикам Офиса президента

20 марта на Банковой в Киеве сторонники Стерненко устроили беспорядки / Фото Reuters

Правоохранители готовят еще ряд обоснованных подозрений участникам погромов под Офисом президента в Киеве 20 марта.

Каждое из них будет подкреплено видеозаписью – кто, в какой момент и что сделал. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Любой, кто вредил государственному имуществу во время акции возле Офиса президента, ответит по закону", - заявил Геращенко.

Он добавил, что здание Офиса президента будет восстановлено.

"Ни капли крови в субботу не пролилось, ни одна кость не сломалась, ни одна голова не разбилась (…) Провокаторы получат достойный, жесткий, юридический ответ", - добавил замглавы МВД.

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Беспорядки у Офиса президента 20 марта - о чем ранее писал Главред:

Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.

В Управлении государственной охраныобъяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки возле здания Офиса президента.

На это в Европейской солидарности потребовали извинений от Геращенко и намекнули, что у него паранойя.

Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Дело Стерненко

23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.

По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.