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У Авакова анонсировали новые подозрения погромщикам Офиса президента

23 марта 2021, 10:02
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Как заявил Антон Геращенко, каждое из подозрений будет подкреплено видеозаписью – кто, в какой момент и что сделал.

Офис президента, погром
20 марта на Банковой в Киеве сторонники Стерненко устроили беспорядки / Фото Reuters

Правоохранители готовят еще ряд обоснованных подозрений участникам погромов под Офисом президента в Киеве 20 марта.

Каждое из них будет подкреплено видеозаписью – кто, в какой момент и что сделал. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Любой, кто вредил государственному имуществу во время акции возле Офиса президента, ответит по закону", - заявил Геращенко.

Он добавил, что здание Офиса президента будет восстановлено.

"Ни капли крови в субботу не пролилось, ни одна кость не сломалась, ни одна голова не разбилась (…) Провокаторы получат достойный, жесткий, юридический ответ", - добавил замглавы МВД.

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Беспорядки у Офиса президента 20 марта - о чем ранее писал Главред:

  • Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
  • В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
  • В Управлении государственной охраныобъяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки возле здания Офиса президента.
  • На это в Европейской солидарности потребовали извинений от Геращенко и намекнули, что у него паранойя.
  • Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Дело Стерненко

23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.

По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.

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