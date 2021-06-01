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У Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДД

1 июня 2021, 23:02
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Планируется, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

Геращенко
Геращенко рассказал о новой системе фиксации нарушений на дорогах / УНИАН

В МВД сейчас активно работают на новым законопроектом, который позволит самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения другими водителями - за отправку фиксации правонарушения предлагается установить вознаграждение в размере 10% от суммы штрафа, сказал заместитель главы ведомства Антон Геращенко во время брифинга 1 июня.

"Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушениях. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции ", - сказал он.

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Геращенко отметил, что водителям, которые хотят помочь правоохранителям в устранении правонарушений, необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія", где с помощью смартфона смогут фиксировать нарушения ПДД, совершенные другими участниками дорожного движения, и отправлять их сотрудникам полиции для составления протоколов.

По его словам, планируется, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

В то же время, подобного характера фиксации нарушений правил дорожного движения будут выступать как доказательство правонарушения в судах.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД – о чем сообщалось ранее:

  • 16 февраля депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Документ предусматривает, что за езду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен, за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.
  • В то же время Верховная Рада Украины не разрешила безосновательные остановки водителей, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови. Также депутаты не согласились на положения закона, позволявшие фиксировать превышение скорости "под прикрытием".
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.

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