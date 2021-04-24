У Авакова рассказали, что ждет "маньяка" Путина в случае нападения

Путин шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно. Его утопическая идея восстановления империи не дает ему покоя, заявил Шкиряк.
В случае открытого нападения России на Украину, трупы десятков тысяч российских солдат останутся гнить в украинской земле, заявил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк. Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно.
"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в том числе к попыткам полномасштабного вторжения. Любое вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное. Можете мне поверить: трупы тысяч и десятков тысяч их солдат поедут назад или останутся гнить в украинской земле. Я говорю цинично и жестко, но из правды слов не выкинешь", - заявил Шкиряк в эфире телеканала Украина 24.
По словам советника Авакова, "именно грязный сапог российского солдата сегодня топчет украинскую землю, именно пули, гранаты и боеприпасы российской армии убивают невиновных украинских граждан".
"Мы готовы, и вместе с побратимами из Вооруженных сил Украины встанем на защиту государства, будем форпостом, который не даст врагу оттяпать у нас ни одного кусочка земли. И Путин это прекрасно понимает. Путин шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно. Его утопическая идея восстановления империи не дает ему покоя. От него можно ожидать чего угодно. Путин является планетарным злом и террористом номер один, и все это понимают", - отметил он.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
- В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.