У Авакова рассказали, что ждет "маньяка" Путина в случае нападения

Шкиряк назвал Путина маньяком / Reuters

В случае открытого нападения России на Украину, трупы десятков тысяч российских солдат останутся гнить в украинской земле, заявил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк. Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно.

"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в том числе к попыткам полномасштабного вторжения. Любое вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное. Можете мне поверить: трупы тысяч и десятков тысяч их солдат поедут назад или останутся гнить в украинской земле. Я говорю цинично и жестко, но из правды слов не выкинешь", - заявил Шкиряк в эфире телеканала Украина 24.

По словам советника Авакова, "именно грязный сапог российского солдата сегодня топчет украинскую землю, именно пули, гранаты и боеприпасы российской армии убивают невиновных украинских граждан".

"Мы готовы, и вместе с побратимами из Вооруженных сил Украины встанем на защиту государства, будем форпостом, который не даст врагу оттяпать у нас ни одного кусочка земли. И Путин это прекрасно понимает. Путин шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно. Его утопическая идея восстановления империи не дает ему покоя. От него можно ожидать чего угодно. Путин является планетарным злом и террористом номер один, и все это понимают", - отметил он.

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