УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"У дипломатии есть шанс": у Зеленского оценили результаты переговоров Байдена и Путина

14 декабря 2021, 09:25
Прослушать новость
Остановить

Могло сложиться впечатление, что лидерам США и РФ удалось договориться о чем-то конкретном в вопросе Донбасса, но этот процесс гораздо сложнее, заявил Подоляк.

переговоры Байдена и Путина
Байден провел онлайн-переговоры с Путиным 7 декабря 2021 / Фото Reuters

В Офисе президента Украины оценили результаты переговоров президентов США и Российской Федерации - Джо Байдена и Владимира Путина. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, из-за медийности могло сложиться впечатление о том, что двум лидерам удалось договориться о чем-то конкретном в вопросе Донбасса, но на самом деле этот процесс гораздо сложнее.

Подоляк отметил: стало ясно, что у дипломатии есть шанс, передает РБК-Украина.

"Кажется, что при стольких эмоциях и новостях не может не быть уже готового решения. Но на самом деле, процесс сложнее. Действительно стало ясно, что у дипломатии есть шанс. Действительно, российская сторона делает максимум, чтобы затянуть переговоры и вбросить как можно больше отвлекающих вещей", - сказал советник главы ОП.

Подоляк считает, что россияне действительно готовы говорить с американцами, и решение может быть найдено. Но насколько эти двусторонние переговоры могут помочь другим форматам по Донбассу - станет понятно в начале следующего года.

Читайте такжеДипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - BloombergКак подчеркнул Подоляк, все эти вопросы будут предметно обсуждаться 15 декабря в Брюсселе - на встрече Владимира Зеленского с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Реклама

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021

Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году".

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером 9 декабря поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявил, что американская администрация поддерживает нормандский формат. В Белом доме отметили, "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

Читайте также:

viber
новости США Владимир Путин Джо Байден Михаил Подоляк новости Умани
Сейчас вы просматриваете новость ««У дипломатии есть шанс»: у Зеленского оценили результаты переговоров Байдена и Путина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозВ моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый мороз Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средстваКак вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыГороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюры Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
10:22

При имплементации REMIT важно разграничить функции и полномочия НКРЭКУ и АМКУ – эксперт

09:51

В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию

09:41

Кровоизлияние и сотрясение мозга: в Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы

09:25

"У дипломатии есть шанс": у Зеленского оценили результаты переговоров Байдена и ПутинаВидео

08:57

"Копов вызвали, но те не доехали": на Черниговщине поймали мужчину, убившего сожительницу и месяц прятавшегосяВидео

Реклама
08:52

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

08:41

Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за суткиВидео

08:32

В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продуктыВидео

08:20

Удобный повод для развязывания войнымнение

07:55

Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

07:30

Референдум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите УкраиныВидео

07:23

США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину

06:51

Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможностиВидео

06:49

Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала датуВидео

06:41

Полет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

06:30

Место "интимной силы" Путинамнение

06:02

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

05:50

Угроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарииВидео

05:48

Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаВидео

05:12

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

Реклама
05:05

Звезда сериала Игра в кальмара в одном белье не сумела скрыть манящие изгибы подтянутого тела

04:58

Насыпала сахар в перчатку и нахамила: в Киеве произошел скандал из-за одноразовых пакетовВидео

04:36

Врежет арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали дату атаки циклонаВидео

04:28

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

04:12

Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

03:40

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

03:12

ТОП-5 приборов в доме, которые даром тянут электроэнергию: как сэкономить на платежке

02:45

"Все это про страх ответственности": Андрей Задворный оправдался за то, как расстался со Златой Огневич

02:40

В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

02:22

Какие два продукта помогают снизить высокий уровень холестерина - ответ кардиологов

01:48

Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 годВидео

01:07

Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста

00:51

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

13 декабря, понедельник
23:54

Павел Зибров признался, что вовсю готовится к свадьбе

23:49

Эксперт пояснил, можно ли резко переходить на растительную пищу

23:25

Названы главные экономические риски-2022: в ТОП попала Украина

23:05

В Украину идет снежный шторм и ураганВидео

23:02

В Киеве Эпицентр влип в скандал: охранники издевались над женщиной и довели до инфаркта

22:38

Ученые рассказали, какие привычки разрушают печень

22:21

Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину - Bild

Реклама
22:07

В Украине супермаркеты продают опасное мясо из ПольшиВидео

21:56

В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушкуВидео

21:35

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

21:05

Кулеба провел важные переговоры с немецкой коллегой: подробностиВидео

20:56

Маша Ефросинина взорвала Сеть фото в белье

20:37

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

20:31

Резкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибылиВидео

20:21

В Минздраве похвастались, что выполнили главное требование ВОЗ

20:20

Во Львове взорвался жилой дом: пострадало 3 людей

19:49

Собаку, которую бросили в парке с запиской, забрали в семью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять