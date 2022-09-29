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"У Кадырова большие проблемы": военный эксперт рассказал, почему в Чечне не проходит мобилизация

29 сентября 2022, 21:34

Олег Жданов говорит, что "Кадыров пытался перебраться в Кремль из Чечни, но туда его не взяли, потому ему придётся обороняться в Грозном".

жданов, российские военные, российские войска
Олег Жданов / Reuters, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Ждавнов в интервью Главреду рассказал, почему Кадыров и Лукашенко отказались проводить "частичную мобилизацию", которую объявил президент России Владимир Путин 21 сентября.

"Конечно. Кадыров всегда себя позиционировал "самым верным солдатом Путина". Однако у Кадырова большие проблемы внутри самой Чечни, где народ уже понимает, что можно будет поквитаться с ним. Чеченцы не забыли, как он убивал своих, чтобы покорить Чечню и лично Путина, и постараются ему отомстить. Ведь у тамошних народов кровь за кровь", - заявил Жданов.

По его словам, "Кадыров пытался перебраться в Кремль из Чечни, но туда его не взяли, потому ему придётся обороняться в Грозном".

"А Кадыров же так рвался научить всех, в том числе Путина, как надо воевать с Украиной, как победить её, как взять Киев за три дня…", - добавляет эксперт.

Ждавнов считает, что Лукашенко всегда увиливал и 20 лет манипулирует Путиным, как только может.

"Для него (Лукашенко - ред.) не составляет проблему в очередной раз обвести Путина вокруг пальца, оставив его в дураках. Лукашенко прекрасно понимает, что Титаник, то есть Россия, идёт ко дну, трюмы наполняются водой, причём очень быстро. А батька не собирается тонуть вместе с Титаником. А потому, как говорят разные источники, Лукашенко усиленно ищет контакты на Западе с гарантиями собственной безопасности", - добавил он.

Ранее экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущен из-за неудач России на фронте и уже от открыто начал критиковать решение президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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