У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ отреагировал на информацию о разрешении боевикам вести огонь по ВСУ.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сделал заявление в связи с публикацией решения так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении боевикам вести огонь по позициям украинских военных.
Как говорится в заявлении ТКГ, разрешение на обстрелы позиций подразделений операции Объединенных сил боевиками "ДНР" Украина расценивает как угрозу одностороннего выхода РФ из перемирия.
"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. Консультации продолжаются", – отмечается в сообщении.
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Кроме того в ТКГ отметили, что Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.
При этом, в рамках заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.
"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы", - сказано в сообщении украинской делегации на странице в Telegram.
В то же время, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории ОРДЛО.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия устроила блокаду переговоров в рамках Минского процесса еще с середины июля. Для изменения ситуации нужно собраться лидерам стран Нормандского формата, при участии США и Великобритании, и пересмотреть условия реализации Минских соглашений.
- Кроме того, Резников рассказал, что Украина изучает возможность подключения Вашингтона к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Такой шаг усилит позицию Киева.
- 28 февраля представитель ОРДО в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сказал, что войну России и Украины в Донецкой и Луганской областях можно завершить в течение 10 лет.