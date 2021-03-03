У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу

Кравчук выразил протест против разрешения боевикам открывать упреждающий огонь / УНИАН

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сделал заявление в связи с публикацией решения так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении боевикам вести огонь по позициям украинских военных.

Как говорится в заявлении ТКГ, разрешение на обстрелы позиций подразделений операции Объединенных сил боевиками "ДНР" Украина расценивает как угрозу одностороннего выхода РФ из перемирия.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. Консультации продолжаются", – отмечается в сообщении.

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Кроме того в ТКГ отметили, что Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.

При этом, в рамках заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы", - сказано в сообщении украинской делегации на странице в Telegram.

В то же время, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории ОРДЛО.

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