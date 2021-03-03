УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу

3 марта 2021, 19:12
Прослушать новость
Остановить

Глава украинской делегации в ТКГ отреагировал на информацию о разрешении боевикам вести огонь по ВСУ.

Леонид Кравчук
Кравчук выразил протест против разрешения боевикам открывать упреждающий огонь / УНИАН

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сделал заявление в связи с публикацией решения так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении боевикам вести огонь по позициям украинских военных.

Как говорится в заявлении ТКГ, разрешение на обстрелы позиций подразделений операции Объединенных сил боевиками "ДНР" Украина расценивает как угрозу одностороннего выхода РФ из перемирия.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. Консультации продолжаются", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеКравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе

Кроме того в ТКГ отметили, что Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.

При этом, в рамках заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы", - сказано в сообщении украинской делегации на странице в Telegram.

В то же время, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

война на Донбассе ТКГ Леонид Кравчук
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропускаЖелающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для УкраиныПорошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины
Следующий материал

Последние новости

19:39
График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных
19:37
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
19:28
Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"
19:22
Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса Видео
19:12
У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу Видео
Реклама
19:01
США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия Видео
18:42
Главное игровое событие года E3 2021 официально отменено Видео
18:39
Государственная фискальная служба давит на бизнес - адвокат
18:36
В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ Видео
18:26
Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье Видео
18:17
В Словакии в шутку "отдали" России Закарпатье в обмен на Спутник V Видео
18:08
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
18:03
В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси Видео
17:40
Анонсирован новый проект во вселенной "Чужих" в духе Left 4 Dead Видео
17:36
Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому Видео
17:21
Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение Видео
17:00
Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС Видео
16:47
Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox
16:46
Генпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову Видео
16:45
Правительство одобрило экономическую стратегию Украины до 2030 года Видео
Реклама
16:45
Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку Видео
16:44
Стало известно о сроках возможного визита Байдена в Украину Видео
16:23
Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт Видео
16:21
Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене Видео
16:05
Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска Видео
16:00
Epic Games покупает студию Mediatonic – создателей хитового Fall Guys Видео
15:21
Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос Видео
15:20
В Интернете набирает популярность Dispo – необычный аналог Instagram
15:14
В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий Видео
15:07
Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога Видео
15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
13:57
Зеленский призвал мир сильнее атаковать Россию санкциями из-за Крыма Видео
13:56
Скончался звезда культового сериала Династия Видео
13:50
Зеленский объявил о роли Украины в блокаде достройки Северного потока-2 Видео
Реклама
13:41
Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Видео
13:38
Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине Видео
13:30
Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг Видео
13:26
В Мариуполе появятся новые кислородные станции
13:08
Посол Британии сделала важное заявление по поводу индийской вакцины Видео
12:58
Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений
12:58
"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу Видео
12:56
В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова
12:48
Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности Видео
12:33
В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять