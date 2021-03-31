У Кравчука резко высказались об отказе России по перемирию на Донбассе

Гармаш рассказал о циничном поступке России на переговорах по Донбассу.
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш рассказал подробности, почему на переговорах по Донбассу Россия отказалась подтвердить свою приверженность соглашению о прекращении огня.
"К сожалению, действительно, снова "договорились договариваться", причем сегодня был довольно циничный момент, когда Леонид Макарович Кравчук предложил вернуться к режиму тишины с 00:00, предложил всем сторонам поддержать это, а потом еще посол Чевик, модератор подгруппы по безопасности, предложил сделать заявление, в котором бы стороны подтвердили свою приверженность соглашению о прекращении огня. И Россия, одна против двух, отказалась его поддержать, ссылаясь на то, что уже есть такое соглашение, зачем его еще раз подтверждать", - рассказал Гармаш, передает Украина 24.
По словам Гармаша, "мы все прекрасно понимаем, что перезагрузка нужна, потому что режима тишины по факту нет".
В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.
"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в украинской делегации ТКГ.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
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Ситуация по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое получили ранения. Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу и заявил, что вооруженный конфликт не удается урегулировать из-за того, что Киев не намерен вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР".
- При этом Песков, комментируя планы Кремля провести отдельные переговоры с Францией и Германией по Донбассу, согласился с тем фактом, что без Украины урегулировать конфликт нельзя.