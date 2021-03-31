У Кравчука резко высказались об отказе России по перемирию на Донбассе

Сергей Гармаш о переговорах по Донбассу / Радио Свобода

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш рассказал подробности, почему на переговорах по Донбассу Россия отказалась подтвердить свою приверженность соглашению о прекращении огня.

"К сожалению, действительно, снова "договорились договариваться", причем сегодня был довольно циничный момент, когда Леонид Макарович Кравчук предложил вернуться к режиму тишины с 00:00, предложил всем сторонам поддержать это, а потом еще посол Чевик, модератор подгруппы по безопасности, предложил сделать заявление, в котором бы стороны подтвердили свою приверженность соглашению о прекращении огня. И Россия, одна против двух, отказалась его поддержать, ссылаясь на то, что уже есть такое соглашение, зачем его еще раз подтверждать", - рассказал Гармаш, передает Украина 24.

По словам Гармаша, "мы все прекрасно понимаем, что перезагрузка нужна, потому что режима тишины по факту нет".

В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в украинской делегации ТКГ.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Читайте такжеМеркель, Макрон и Путин обсудили обострение на Донбассе без Зеленского

Ситуация по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред: