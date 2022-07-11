"У меня было очень сложное детство": Арестович рассказал о своем отце и юносте

Арестович рассказал о своем отце и юности / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своем детстве.

В интервью на Youtube-каналу Валерии Коломиец он признался, что его отец был военным

"У меня было очень сложное детство. Отца я практически не видел, потому что он был военным. За все свое детство я его видел всего 20 раз. Было очень много переездов. За 10 лет я учился в 11 школах. Только нашел друзей и сразу их потерял. И это серьезно на меня повлияло", - рассказал Арестович.

По его словам, это изменило его мой кругозор.

Читайте такжеПовсюду головы орков, а Зеленский на коне: Арестович расшифровал предсказание Нострадамуса"А потому я очень люблю детей. Для меня не бывает чужих детей. Когда я вижу, что ребенок плачет в супермаркете, потому что ему чего-то не купили, я сразу покупаю это и отдаю, если родители соглашаются", - поделился советник главы ОП.

Ранее певица Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление о советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче. В интервью Славе Демину артистка призналась, что не смотрит его интервью, поскольку тот ее бесит.

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