У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла улицу Банковая

Улица Банковая возле Офиса президента перекрыта / УНИАН

Во вторник, 1 сентября 2020 года, возле здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского обнаружили боевую гранату.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на народного депутата от партии Слуга народа (президентской политсилы) Александр Качура,

"У меня приемная находится на улице Лютеранской, я шёл через Банковую и меня не захотели пропускать. Я спросил, почему. Вначале не отвечали, а потом рассказали, что обнаружили гранату", - заявил Качура.

Улица Банковую перекрыта отрядами правоохранителей. Депутат также уточнил, что полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

Позднее Оксана Тищенко из отдела коммуникации полиции Киева написала в Facebook, что в правительственном квартале задержали мужчину. При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Мужчину доставили в Печерское управление полиции. А с предметом проведут экспертные исследования.

Напомним, ранее в населенном пункте Васильевка (Запорожская область) нетрезвый ветеран АТО с гранатой угрожал перекрыть дорогу и взорвать людей в магазине.