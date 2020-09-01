УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла улицу Банковая

1 сентября 2020, 20:48

Полиция проводит экстренные следственные действия возле здания Офиса президента.

Офис президента
Улица Банковая возле Офиса президента перекрыта / УНИАН

Во вторник, 1 сентября 2020 года, возле здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского обнаружили боевую гранату.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на народного депутата от партии Слуга народа (президентской политсилы) Александр Качура,

"У меня приемная находится на улице Лютеранской, я шёл через Банковую и меня не захотели пропускать. Я спросил, почему. Вначале не отвечали, а потом рассказали, что обнаружили гранату", - заявил Качура.

Улица Банковую перекрыта отрядами правоохранителей. Депутат также уточнил, что полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

Позднее Оксана Тищенко из отдела коммуникации полиции Киева написала в Facebook, что в правительственном квартале задержали мужчину. При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Мужчину доставили в Печерское управление полиции. А с предметом проведут экспертные исследования.

Напомним, ранее в населенном пункте Васильевка (Запорожская область) нетрезвый ветеран АТО с гранатой угрожал перекрыть дорогу и взорвать людей в магазине.

Александр Качура граната полиция новости Украины офис президента Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла улицу Банковая». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:48
У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла улицу Банковая
20:46
Соратник Тимошенко подхватил коронавирус - СМИ Видео
20:31
В ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2 Видео
20:31
Эксперт проекта "Майже колишні" Ирина Кириченко рассказала о самых популярных причинах разводов
20:14
В Кабмине поведали, как переселенцам проголосовать на местных выборах
20:10
США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ Видео
19:51
Коболев пояснил резкий скачок цен на газ
19:28
В Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава Видео
19:20
Нардепа Гео Лероса исключили из Слуги народа
18:57
Протесты в Беларуси: ООН ошарашила данными о пытках Видео
18:54
Продление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19 Видео
18:31
Лукашенко объяснил, почему "айфоны" и телефоны – это зло Видео
18:30
Ляшко назвал условия госпитализации пациента с подозрением на Covid-19
18:18
Выбор Москвы: СМИ рассказали, как Кравчук и Фокин попали в ТКГ по Донбассу Видео
17:54
Трава с противораковыми свойствами: ученые поделились ценной информацией Видео
17:52
Родители погибшего в ДТП с Ефремовым вернули актеру деньги-компенсации
17:35
В Минздраве рассказали, когда школьников ждут короткие каникулы Видео
17:33
Как заставить его купить подарок: 8 способов Видео
17:15
Доверяют судам и смотрят Шария: Супрун распекла украинок, едящих плаценту Видео
17:13
"Увальни в балаклавах" нагло хватают студентов на улицах Минска Видео
17:00
"Лукашенко будет бороться до последнего": астролог объяснил, почему Беларуси "заказан" путь Украины
16:48
Разумков объяснил, чем могут обернуться для Украины выборы в ОРДЛО Видео
16:25
Водонаева надела туго обтягивающий прелести купальник
16:24
Комаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19 Видео
16:14
Как ускорить метаболизм и сжигать жир: еда и лайфхаки Видео
15:38
Путин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка" Видео
15:37
Платить алименты по-новому: что изменила в законе Рада
15:24
Тихановская детализировала свою позицию по аннексированному Крыму Видео
15:17
Ученые рассказали, есть ли связь между прививками и аутизмом Видео
15:00
Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей Видео
14:52
В Одессе охрана Кивалова разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы - СМИ
14:45
"Вякнули из-под забора – получат в зубы": Лукашенко оскорбил страны Балтии и высказался по ЕС Видео
14:30
Лукашенко опять назвал россиян братьями Видео
14:28
Во все тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик Видео
13:51
Будет ли новая вспышка COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как избежать опасности Видео
13:46
"Грозит кидалово": астролог сказал, кому из знаков Зодиака нельзя вкладывать деньги Видео
13:45
Немедленно открыть границы: Еврокомиссия обратилась к властям Венгрии Видео
13:05
Эпидемия COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали проблемные регионы Видео
12:59
Путин назвал коллаборационистами всех, кто смотрит на историю не так, как он Видео
12:40
"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в Беларуси Видео
12:30
Массовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар Видео
12:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс, пожары и ограбления Видео
12:06
В Минске ОМОН начал дерзкий разгон студентов Видео
11:55
Аномально теплая осень и зима без снега: синоптики обновили прогноз погоды Видео
11:54
"Пять лет в вегетативном состоянии": умер экс-солист группы Фристайл
11:34
"Перешли все грани приличия": Лавров жестко раскритиковал антилукашенковские санкции Видео
11:15
Владислав Крапивин умер: главные факты из биографии писателя досье
11:05
Коронавирус в Киеве притормозил: число новых больных за сутки снизилось Видео
11:05
В Кабмине рассказали о праве родителей выбирать форму обучения для детей Видео
10:47
Когда откроют границу для иностранцев: в Кабмине назвали условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять