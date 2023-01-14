У оккупантов огромные потери: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городе

Линия фронта находится под постоянными обстрелами, ситуация в городе сложная, "однако контролируемая", подчеркнул Павел Кириленко.

Продолжаются ожесточенные бои за Соледар / Тетяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Город Соледар Донецкой области остается под контролем украинских военнослужащих, однако в городе идут интенсивные бои, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Соледар, Бахмут самым горячим направлением остаются. Соледар подконтролен украинской власти и наши военные его контролируют. Однако продолжаются и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям", - сказал Кириленко в эфире национального телемарафона в субботу.

По его словам, российские оккупанты несут в городе огромные потери, при этом "без каких-либо преувеличений". "В буквальном смысле этого слова они простилают себе путь телами своих же "вагнеровцев" или регулярных вооруженных сил, в зависимости кого они периодически подвозят после потерь на это направление", - отметил глава обладминистрации.

По его словам, линия фронта находится под постоянными обстрелами, ситуация в городе сложная, "однако контролируемая". "Военное командование предпринимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации и как можно меньших потерь и сохранения личного состава наших ребят, наших защитников", - резюмировал Кириленко.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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