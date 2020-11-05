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У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе

5 ноября 2020, 11:56

Дмитрий Песков оценил предложение о проведении выборов на Донбассе при условии демилитаризации региона.

Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об урегулировании на Донбассе.

Об этом Песков рассказал в ходе общения с журналистами, сообщает УНИАН.

По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы под контроль Украины расходится с минскими договоренностями.

"Я так понимаю, что там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от субстанции, от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договорённостях", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что не обладает информацией, был ли этот план передан российской стороне, но пока что делает вывод об "определённых расхождениях с Минским комплексом мер".

Отвечая на вопрос, означает ли, что Россия скажет "нет" новым инициативам, Песков заявил: "Я не знаю, передан ли этот план и получен ли российской стороной, и изучен ли он, что безусловно необходимо, чтобы сформулировать позицию, но первая реакция, которую я озвучил, сама напрашивается".

Читайте такжеВ штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на ДонбассеГоворя о встрече глав государств на уровне "нормандского формата", он подчеркнул, что "встреча глав государств ради встречи происходить не может, а может происходить ради определённого результата".

"Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств", - сказал Песков.

Он добавил, что договорённости, достигнутые в Париже, пока не реализованы по всем пунктам.

Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

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Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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