У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об урегулировании на Донбассе.

Об этом Песков рассказал в ходе общения с журналистами, сообщает УНИАН.

По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы под контроль Украины расходится с минскими договоренностями.

"Я так понимаю, что там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от субстанции, от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договорённостях", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что не обладает информацией, был ли этот план передан российской стороне, но пока что делает вывод об "определённых расхождениях с Минским комплексом мер".

Отвечая на вопрос, означает ли, что Россия скажет "нет" новым инициативам, Песков заявил: "Я не знаю, передан ли этот план и получен ли российской стороной, и изучен ли он, что безусловно необходимо, чтобы сформулировать позицию, но первая реакция, которую я озвучил, сама напрашивается".

Читайте такжеВ штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на ДонбассеГоворя о встрече глав государств на уровне "нормандского формата", он подчеркнул, что "встреча глав государств ради встречи происходить не может, а может происходить ради определённого результата".

"Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств", - сказал Песков.

Он добавил, что договорённости, достигнутые в Париже, пока не реализованы по всем пунктам.

Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

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