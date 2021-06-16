У Путина придумали новую "замануху" для получения паспорта РФ: эксперт пояснил, чем это грозит Украине

Украина могла бы заявить, что будет заботиться о россиянах с украинскими корнями / Фото: УНИАН

В российской Госдуме зарегистрировали законопроект "О репатриации в Россию", согласно которому представители народов, "исторически" проживающих на территории РФ в постсоветских странах, получат возможность упрощенного получения российского гражданства. Волонтер и блогер Юрий Касьянов объяснил, чем этот документ в случае его принятия грозит Украине.

"(Грозит, - ред.) тем же, чем и все остальное, направленное к нам от России – опасностью поглощения Россией тем или иным способом, если не прямым вторжением, то проведением подобной политики. Мы уже видели и видим, как на Донбассе массово раздаются российские паспорта, и теперь Кремль идет дальше – целенаправленно и последовательно осуществляет имперскую политику", - сказал Касьянов Главреду.

Он отметил, что при таком развитии событий Украина должна быть сильной, а украинская власть – заботиться об украинских гражданах любой национальности сильнее, чем российская власть о своих соотечественниках за границей.

"Потому что люди всегда сравнивают, многие бегут туда, где "лучше кормят". Поэтому если жизнь в Украине будет лучше, чем в России, то мы всегда будем в выигрыше. Можно, конечно, сделать "ход конем" и объявить, что мы заботимся о россиянах с украинскими корнями - например, проживающим в России. Это была бы контрпропаганда, но для этого нужно этим людям что-то предложить", - сказал Касьянов.

Справка. Репатриация — возвращение на Родину, передает Википедия. Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств, возвращения в страну проживания застрахованного при наступлении страхового случая или его останков.

Выдача российских паспортов – о чем ранее писал Главред:

24 апреля 2020 года глава Кремля Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям "ДНР" и "ЛНР" получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет применять санкции в отношении жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта. Однако им нужно будет сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.

В начале мая 2021 года в МВД РФ заявили, что почти 530 тысяч жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" за два года получили российские паспорта в упрощенном порядке.

До конца 2021 года гражданами РФ могут стать еще 500 тысяч украинских граждан, проживающих в оккупированных районах Донбасса.