У российских оккупантов возникли большие проблемы: в Генштабе рассказали о серьезных потерях

Войска России / Reuters

Российские войска испытывают значительные проблемы с боевой техникой, которая была выведена из длительного хранения.

"По имеющейся информации, в 163-м танковом полку 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неоперабельной техники. Российский враг рассматривает возможность транспортировки тракторами на временно оккупированные территории Донецкой области неисправной техники для дальнейшего восстановления", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты продолжают нести значительные потери. 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Отмечается, что их число ориентировочно составляет 200 человек.

Также Беларусь и дальше продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил РФ, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

К тому же Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области прибыло большое количество российских военнослужащих с разной степенью тяжести ранения.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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