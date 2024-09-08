У Зеленского набросились на НАТО из-за бездействия: что произошло

Андрей Ермак раскритиковал страны НАТО из-за отсутствия помощи в сбивании российских воздушных целей.

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Ермак набросился на НАТО из-за бездействия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Российские воздушные цели уже не впервые залетают на территорию европейских стран. В то же время партнеры не пытаются их уничтожить. Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал НАТО за бездействие.

Он акцентировал на том, что партнерам нужно сбивать российские цели, потому что ими РФ пытается "прощупать слабые места".

"НАТО должно реагировать на то, что российские шахеты свободно себя чувствуют в воздушном пространстве европейских стран. Их нужно сбивать. Россия всегда так делает - они пытаются прощупать слабые места. Реакция должна быть сильной", - написал он. видео дня

Ермак набросился на НАТО из-за бездействия / фото: скриншот

Кто такой Андрей Ермак Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Нарушение российскими ракетами и дронами воздушного пространства стран НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские ударные дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину в ночь на 8 сентября, отметили в Воздушных силах ВСУ.

29 марта в Румынии нашли обломки беспилотника в 23 км от украинской границы. Дрон упал на расстоянии 8 км от переправы через Дунай, которая соединяет муниципалитет Брэила с островом.

25 июля в пограничном городе Тулча в течение двух ночей объявляли воздушную тревогу после того, как в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение об угрозе в 01:20.

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