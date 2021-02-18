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У Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука"

18 февраля 2021, 09:42
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Михаил Подоляк рассказал о контрпропаганде инструментального воздействия.

112 Украина,Медведчук
В Украине ввели санкции против трех телеканалов / УНИАН

Принадлежащие нардепу от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарсу Козаку каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK (которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком), перестали быть информационными каналами и превратились в ретрансляторы позиций российских телеканалов.

Как заявил в интервью РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, состояние войны, в котором находится Украина, предполагает контрпропаганду в том числе инструментального воздействия.

"Если вы не можете объемом денег или объемом вещания перекрыть действия вражеской пропаганды, ретрансляторами которой стали три данных канала, то безусловно, вы имеете абсолютное право, защищая территориальную, идеологическую и политическую целостность страны, использовать инструментальные методы. В данном случае они были использованы", - пояснил он.

Советник главы ОП напомнил, чтосанкционные законы четко объясняют мотивации закрытия данных каналов.

"Вторая часть касается конкретного, непосредственного доказательства того, что они финансировались из источников, которые имеют отношение к оккупированным территориям или к стране-агрессору. Это все будет в юридическом пакете. Господа владельцы, акционеры телеканалов, получат их в качестве юридических документов, чтобы идти дальше в соответствующие инстанции, - говорит он.

Читайте такжеСанкции против каналов Козака: в Слуге народа раскрыли деталиОтвечая на вопрос о том, что против раждан Украины не могут применятся санкции, Подоляк добавил: "Не совсем. В этом пакете документов, которые были приняты Верховной радой еще прошлого созыва, в 2018 году, было четко сказано, что могут быть физические и юридические лица, резиденты Украины, если будет установлена их непосредственная связь с иностранными компаниями, имеющими отношение к стране-агрессору или оккупированным территориям, которые софинансируют те или иные проекты".

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
санкции Виктор Медведчук ZIK NewsOne Михаил Подоляк новости Украины
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