У Зеленского назвали ключевое направление контрнаступления ВСУ

Украинская армия перешла в контрнаступление / Reuters

Наиболее тяжелая ситуация на фронте на сегодня – на Луганском направлении, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Радио НВ он подчеркнул, что активно идет продвижение (с точки зрения уничтожения вражеской инфраструктуры) на донецком и луганском направлениях.

"Там, кстати, самая тяжелая ситуация. Я считаю, что это ключевое направление, по которому мы должны работать", - уточнил представитель ОП.

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Он также пояснил, что контрнаступление ВСУ идет одновременно на десятках направлениях.

"Где-то — более мощно, где-то — менее мощно. Но идут активные действия по деблокаде на юге, на мелитопольском, харьковском направлениях", - рассказал собеседник.

Он также пояснил цели масштабного контрнаступления украинской армии.

"На мой взгляд, контрнаступление Украины (и это все видят) стратегически по-другому выглядит. Это не конкретное направление. К примеру, на Купянск идем почему? Потому что это логистический центр, важный для того, чтобы обескровить всю восточную группировку, которая находится в Харьковской области", - добавил Подоляк.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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