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У Зеленского объяснили, чем обязана закончиться война РФ против Украины

27 августа 2022, 14:46

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что война в Украине должна закончиться возвращением всех оккупированных территорий Украины.

Подоляк, потери
У Зеленского объяснили, чем обязана закончиться война РФ против Украины / коллаж УНИАН

Война России против Украины должна закончиться поражением Путина и его окружения и возвращением всех оккупированных украинских территорий. С таким заявлением выступил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России". Для этого не меньше оружия нужна воля к победе", ‒ подчеркнул он.

По словам Подоляка, все остальные "компромиссы" с Россией "будут иметь катастрофические последствия для человечества".

Напомним, ранее, 27 августа, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Позднее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Мобилизацию объявить нельзя, а добровольцев найти сложно. По причине проблем с резервами, считает Подоляк, от Москвы появится еще больше инициатив, направленных на диалог с Киевом.

Другие новости:

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