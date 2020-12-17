У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса и рассказали, что ждет Харьков

Отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, говорится в сообщении ОП.
Офис президента Владимира Зеленского выразили соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.
У президента отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции, говорится в сообщении пресс-службы ОП.
В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.
"Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Кернесе. Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - говорится в заявлении.
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Геннадий Кернес умер:
- В ночь на 17 декабря мер Харькова Геннадий Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре.
- У мэра был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.