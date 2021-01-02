У Зеленского рассказали, как Украина будет давить на Россию / УНИАН

Мир на деоккупированном Донбассе, возвращение захваченного РФ Крыма под контроль Киева, а также занятие Украиной позиции активного международного игрока ‒ вот топ-3 ключевых целей, которые будут определять приоритеты для украинских дипломатов в 2021 году.

Об этом сообщает портал Зеркало недели со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву. По словам чиновника, в ведомстве, прежде всего, будут заниматься укреплением международной поддержки и двустороннего сотрудничества с США, Британией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой и Азербайджаном.

Кроме того, в Офисе президента продолжат работать над реализацией проведения "нормандского саммита" для обсуждения установления мира на Донбассе на украинских условиях. Отмечается, что Банковая хочет сохранить "нынешнее перемирие" и активизировать работу Трехсторонней контактной группы, планирует провести обмен пленных и обеспечение нормального функционирования контрольно-пропускных пунктов.

Также, как утверждает Жовква, в 2021-м Украина продолжит работать над усилением международного давления на Россию.

"Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп год в год и в дальнейшем будет успешно работать", — подытожил он.

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