У Зеленского разнесли новые бредни Путина и назвали путь к завершению войны

Михаил Подоляк призвал не поддаваться ложной иллюзии, что РФ после нападения на Украину добровольно вернется к мирной жизни.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые высказывания диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что просто следует правильно интерпретировать заявления российских официальных лиц.

При этом он призвал правильно разъяснять истинные намерения России. Об этом представитель ОП написал в соцсети Х (Twitter).

"Мы активно перестраиваем страну в военный лагерь; полностью уничтожаем права человека и конкуренцию на нашей территории; массово инвестируем в военное производство; проводим постоянные мобилизации. Мы хотим, чтобы вы прекратили помогать Украине, чтобы нам было легче эту страну уничтожить, убить как можно больше граждан этой страны, проводить широкомасштабные тренировки в боевых условиях наших сил вторжения. Мы хотим и обязательно будем нападать на другие страны, в том числе страны НАТО, пока не получим право доминировать в мировой политике и пока вы нас не боитесь. Иначе зачем бы нам проводить тотальную милитаризацию России", — написал он, поясняя истинный смысл заявлений Путина.

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Советник главы ОП призвал не поддаваться ложной иллюзии, что Россия после нападения на Украину добровольно вернется в свое довоенное, фиктивное мирное состояние.

"Не верьте заявлениям коллективного субъекта "Путин" о нежелании вести войну с НАТО. Россия искренне хочет сломать традиционный мировой порядок, уничтожить соглашения и международное право и доминировать в мировой политике с помощью грубой силы. Отсюда простой вывод: только в результате поражения России можно вернуться к предсказуемости международной политики...", — добавил Подоляк.

Ранее у Зеленского жестко распекли наглые вбросы Путина. За год РФ не продвинулась на существенное расстояние по линии фронта, подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. В ходе "прямой линии" он придумал, что Одесса, дескать, русский город, а война закончится только после того, как Кремль "достигнет всех своих целей".

Кроме того, Путин разразился пропагандой о якобы уничтожении войсками РФ 747 танков и 2,3 тысяч бронемашин ВСУ после начала контрнаступления украинской армии. Никаких доказательств он не привел.

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