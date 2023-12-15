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"РФ никуда не продвигается": у Зеленского жестко распекли наглые вбросы Путина

Алексей Тесля
15 декабря 2023, 20:15
За год РФ не продвинулась на существенное расстояние по линии фронта, подчеркнул Михаил Подоляк.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал высказывания Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Диктатор РФ Владимир Путин во время своего недавнего выступления показал миру ненависть к Украине, поэтому ни о каких договоренностях с агрессором не может идти речи, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Единственная мотивация, с которой Россия пришла на территорию Украины в 2014 году, и полномасштабно зашла в 2022 году, – это ненависть, а также желание массово уничтожать украинцев, подчеркнул он в интервью Каналу 24.

"Эта страна хочет выиграть войну и уничтожить большое количество людей после войны. Даже не во время войны. Я хочу, чтобы вы осознали эту фразу. Уничтожить после войны, в течение пяти лет, миллион украинцев. Вы готовы с ними обсуждать эту перспективу?", - говорит представитель ОП.

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Он уверен в том, что "русский мир" может куда-то продвигать – убивая максимальное количество людей, которые не хотят иметь с ним никакой связи. Поэтому иллюзии, что мы можем договориться, являются абсолютным бредом.

"Они не продвигаются никуда. Они за год активных боевых действий не заняли ни одного населенного пункта Украины, не продвинулись на какие-то существенные расстояния по линии фронта. Да, они уничтожили большое количество населенных пунктов, но это же и есть "русский мир" – если не зайду куда-то, то как минимум уничтожу. Но они остались там, где и были. И год уже они там стоят. Это несмотря на все те заявления, которые Путин периодически делает: что они "уничтожили" уже в десятый раз украинскую армию, что они уничтожили все наши бронесилы, уничтожили все системы ПРО и так далее", - сказал советник главы ОП.

Он также убежден в том, что невозможно построить будущее, договариваясь с Путиным, ведь он откровенно еще раз рассказал о своих планах.

"Я буду вас убивать, а вы можете только согласиться с тем, что имеете на это право. Вы можете сложить оружие и встать на колени, чтобы я уничтожил вас постепенно, наслаждаясь этим. Вы можете воевать, защищая себя, но тогда я буду с вами все равно воевать, пока вы меня не уничтожите", - добавил Подоляк, говоря о словах Путина.

Война в Украине

Ранее Путин размечтался о прекращении помощи Украине. Владимир Путин подтвердил, что цели агрессора России в Украине не изменились, даже несмотря на огромные потери в рядах оккупантов, сказал Мэтью Миллер.

Напомним, ранее Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. В ходе "прямой линии" он придумал, что Одесса, дескать, русский город, а война закончится только после того, как Кремль "достигнет всех своих целей".

Кроме того, Путин разразился пропагандой о якобы уничтожении войсками РФ 747 танков и 2,3 тысяч бронемашин ВСУ после начала контрнаступления украинской армии. Никаких доказательств он не привел.

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Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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