У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедом

Михаил Подоляк, Владимир Путин / Reuters, ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент России Владимир Путин схож в своих решениях с диктатором-людоедом из Уганды Иди Амином, который называл себя "завоевателем Британской империи".

"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить), - написал Подоляк Twitter.

Подоляк добавляет, что "Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий".

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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