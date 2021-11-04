Убили каштаны: матери грозит серьезное наказание за смерть 8-летней девочки из-за отравления

Опасные каштаны / pixabay

В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как покушала каштанов, купленных в магазине.

В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что несколько дней мама лечила дочку своими силами.

Восьмилетнюю Ульянку в больницу доставили, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.

"Она к нам попала в крайне тяжелом состоянии - с остановкой дыхания, с переводом сразу на искусственную вентиляцию легких и комой", - рассказывает и. о. заведующего отделением анестезиологии Надежда Катман, передает ТСН.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка, но она скончалась в реанимации.

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По словам врача, проблема в том, что девочка долгое время находилась на лечении дома с мамой, самостоятельно, без согласования с врачами.

Мама четыре дня лечила дочь сама. Как она рассказала полиции, дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. И сообщила, чем именно ребенок мог отравиться.

"Рассказала, что покупала накануне в одном из супермаркетов съедобные каштаны, готовила их 30 минут, сначала попробовала сама, потом дала ребенку, ребенку они понравились", — отмечают в полиции.

Сколько каштанов съел ребенок и могли ли они привести к таким последствиям, будет известно после экспертизы. В супермаркете, где, вероятно, женщина их покупала, говорят, что имеют все документы и разрешения на продажу.

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"Есть постоянные гости, которые приходят за этой позицией – обращений никаких не получали", — уверяет заместитель руководителя магазина Анастасия Герасимчук.

Соседи о женщине говорят, что она нелюдима и почти ни с кем не общалась. А вот о девочке заботилась.

Напомним, накануне в Луцке женщина изрезала ножом себя и свою 2-летнюю дочь. Это случилось ночью. Девочка в реанимации.

Также ранее в Одесской области случилась трагедия. Там отравилась целая семья из трех человек. Один член семьи скончался. При этом, что стало причиной отравления - неизвестно.

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