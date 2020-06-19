Убийство Гандзюк: суд занялся врачами, которые выдавали справки Мангеру

Суд завел дела на врачей Мангера в деле Гандзюк / УНИАН

После того, как суд арестовал Владислава Мангера, подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, он взялся за врачей главы Херсонского облсовета.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сегодня стало известно о том, что правоохранители открыли уголовное дело против врачей Владислава Мангера - причиной открытия дел стала возможная выдача Мангеру поддельных справок о его состоянии здоровья.

Как отметили в ОГП, полицией было открыто дело в отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера по двум статьям:

составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины);

влияние в какой-либо форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего (ч. 2 с. 343 УКУ).

Убийство Гандзюк

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления. Владислав Мангер выступает в данном деле в качестве заказчика убийства.

Напомним, 16 июня судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого об отводе судьи.