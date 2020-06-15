Убийство Гандзюк: суд принял резонансное решение в отношении Мангера

Суд постановил доставить Мангера на заседание / Фото: Facebook/Владислав Мангер

Убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк - сегодня Печерский райсуд города Киева дал разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

После задержания фигуранта дела должны доставить на заседание суда. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.

Об этом сообщает организация Кто убил Катю Гандзюк.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.

Убийство Гандзюк

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне утром 31 июля 2018 года, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела. Позже - 4 ноября - стало известно, что активистка умерла в больнице.

После нападения правоохранители задержали пятерых возможных злоумышленников, четверо - признались, что причастны к преступлению. Позже суд огласил приговор нападавшим. В заказе убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.