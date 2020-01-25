СМИ узнали детали задержания возможного организатора убийства Гандзюк

Возможный организатор убийства Екатерины Гандзюк скрывался в Бургасе, узнали журналисты / УНИАН

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) скрывался в болгарском городе Бургас.

В Бургасе Левин жил в арендованной квартире вместе с супругой Мариной, пишет Zn.ua со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника, Левина задержали на 72 часа по "красной карте" Интерпола, которая предполагает арест разыскиваемого человека для дальнейшей экстрадиции.

Издание добавило, что на основании такой карты болгарские правоохранители могут обратиться в суд для задержания возможного злоумышленника на 40 дней.

"…в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января сотрудники местной полиции вместе с представителями Офиса генпрокура Украины и сотрудниками СБУ.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне утром 31 июля 2018 года, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела. Позже - 4 ноября - стало известно, что активистка умерла в больнице.

После нападения правоохранители задержали пятерых возможных злоумышленников, четверо - признались, что причастны к преступлению. Позже суд огласил приговор нападавшим. В заказе убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.