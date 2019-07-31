Убийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападения

31 июля 2019, 15:31

Через год после нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства, акцентируют журналисты.

Гандзюк
Гандзюк / 112.ua

Ровно год назад - 31 июля 2018 года – херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Позже она скончалась в больнице. К годовщине трагического события журналисты Слідство. Інфо опубликовали видеореконструкцию подготовки к преступлению, которая базируется на официальных показаниях осужденных.

Журналисты из собственных источников получили официальные показания исполнителей и организаторов убийства. Документы позволили восстановить события годичной давности.

"На базе допросов и следственных экспериментов мы реконструировали, как заказ нападения на Гандзюк передавали исполнителям. Эти материалы также проливают свет на подготовку преступления и нереализованные планы нападавших", - говорится в сообщении. 

Через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства. Не технических, а тех, кто был напрямую заинтересован в том, чтобы активистка прекратила свою деятельность, акцентируют журналисты.

Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. 

В СБУ заявляли, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии – "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу". Позже были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. 

В заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

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