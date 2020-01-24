Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор - фото

В Болгарии задержан подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Полиции Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокура Украины и СБУ удалось задержать Алексея Левина (Москаленко), который разыскивался по подозрению в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
По информации Офисе генпрокурора, Левина задержали в пятницу, 24 января, в Болгарии.
"Это задержание - яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это - наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку ", - заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.