Удар авиации по позициям врага: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникой

Авиация ВСУ нанесла удар по позициям оккупантов / Facebook/kpszsu

За сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили до 10 боевых бронированных машин и два склада боеприпасов российских оккупантов.

"21 июня в Киевской и Донецкой областях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожено два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидировано авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Также отмечается, что ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

"Ликвидирован до 10 боевых бронированных машин, живую силу противника, уничтожено два склада боеприпасов рашистов", - констатировали в Воздушных силах.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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