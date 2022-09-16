Удары по мосту и переправам РФ: на юге ВСУ "покрошили" оккупантов и отрезали пути отступления

ВСУ ударили по оккупантам на Херсонщине / Фото из открытых источников, УНИАН

За минувшие сутки четверга украинские военные уничтожили 71 человека личного состава агрессора и 27 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebook.

Украинская авиация нанесла 9 ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники, склада боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.

Видео дня

В течение боевого дня оккупанты нанесли 3 авиационных удара по позициям украинских войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.

Потери врага:

7️1 оккупант;

2️7️ единиц вооружения и техники;

5️ танков;

1️4️ единиц авто-бронетехники;

реактивная система залпового огня "Град";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

самоходная артустановка "Гвоздика";

зенитная самоходная установка "Шилка";

2️ гаубицы "Мста-Б";

2️ 120-ти мм миномета.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Другие новости: