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Уехали домой в гробах: под Херсоном пчелы нанесли сокрушительный удар по оккупантам

24 марта 2022, 23:36

Вследствие резкого потепления проснулись пчелы на местных пасеках и трое оккупантов погибли от массовых укусов.

Пчелы искусали оккупантов / pixabay, reuters

В Херсонской области трое оккупантов погибли от массовых укусов пчел.

Как рассказала в Facebook журналист Оксана Щербак, сокрушительный удар по оккупантам случился вблизи поселка Челбурда Олешковское района Херсонской области.

"Вследствие резкого потепления проснулись пчелы на местных пасеках, брошенных хозяевами в результате боевых действий. Голодные и сонные насекомые в поисках подкормки (обычно пчеловоды кормят их "старым" медом) десантировались в воинскую часть", - рассказала Оксана в соцсети.

Воинская часть сейчас занята оккупантами.

"Пчелы нанесли сокрушительный удар. В результате трое оккупантов погибли от массовых укусов, 25 госпитализированы. Слава Украине, нашим ВСУ и природе", - добавила она.

В комментариях украинцы сразу начали восторженно комментировать происходящее.

"А на Москву их можно отправить?", "Ожидаем что шоколадный заяц зальет ванильной глазурью уральский бункер", "Это прекрасно, а скоро и клещи", - отмечают украинцы.

Ранее сообщали, что российские оккупанты потеряли в Херсонской области военный самолет после того, как он столкнулся в воздухе со стаей гусей.

Очевидно, что несколько птиц поневоле стали на пути российской военной машины.

Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.

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война в Украине пчелы Херсонская область
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