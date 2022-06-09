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Угроза для всей Европы: Зеленский предупредил о рисках ядерного удара РФ

9 июня 2022, 15:59

Глава государства не исключил, что российская армия может применить оружие массового поражения.

Тополь-М, шахта, Россия
Владимир Зеленский оценил вероятность ядерного удара РФ / http://warcyb.org.ru/

В результате российской агрессии десятки тысяч людей убиты, сотни городов и сел в Украине разрушены, а около 12 миллионов человек стали вынужденными переселенцами – и это отражает наибольший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский на открытии заседания Организации экономического сотрудничества и развития, Черное море, которое является одним из ключевых маршрутов экспорта продовольственной продукции, заблокировано российским флотом.

"Сотни миллионов людей на разных континентах оказались на пороге как минимум нехватки продовольствия, как максимум – голода, за который Россия будет нести полную ответственность. Европа переживает одну из самых сложных энергетических ситуаций в своей истории. И это мы еще не знаем, какие другие кризисы готовит Россия свободному миру", - отметил он.

Глава государства не исключил, что российская армия может применить оружие массового поражения.

"Что будет, если вследствие российских ударов возникнет угроза, например, для источников питьевой воды в нашем регионе? Или угроза радиационного или химического загрязнения бассейна Черного моря, а следовательно, и части Средиземного моря? Когда в прошлом году Украина предупреждала мир о российской подготовке и подчеркивала необходимость жестких превентивных санкций против России, чтобы в Москве хотя бы почувствовали, что любая агрессия не сойдет ей с рук, в мире нас не услышали", - объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир долго не признавал важности Украины и веса наших предупреждений.

"Но Россия всегда знала, что несколько шагов именно против нашего государства, несколько шагов именно в нашем регионе – и последствия почувствуют на всех континентах. Именно поэтому России нужен контроль над Украиной. Именно поэтому это базовый интерес мира сейчас – помогать защите Украины. Надо как можно быстрее закончить войну России против нашего государства, чтобы можно было гарантировать надежность поставок продовольствия через Черное море. Потому что именно украинский аграрный экспорт выполняет стабилизационную роль на глобальном рынке", - заявил глава государства.

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Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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