Угроза повторения Бучи: Эйдман назвал новую цель Кремля в Украине

Российский аналитик рассказал о новой цели Кремля в Украине / t.me/DIUkraine

На сегодня вряд ли можно ожидать на юге Украины повторения российскими оккупантами геноцида, наподобие Бучи, заявил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

Как подчеркнул он в ходе чала в Главреде, весной в российских войсках был полный бардак, однако сейчас у Кремля цель – аннексия территорий, и ему невыгодно "распускать своих мародеров, чтобы не настраивать местное население против России".

"Потому пока что Кремль будет держать в узде своих ухарей, мародёров и бандитов, которых пригнал в Украину. Конечно, преступления будут, но едва ли они будут такими массовыми, как в Буче", - отметил социолог РФ.

Вместе с тем он считает, что преступления рашистов будут направлены против украинских партизан, неугодных, тех, кто сохраняет украинскую идентичность.

"Что касается того, о чём всё это мародёрство говорит. Как известно, подавляющее большинство контрактников, которые сейчас воюют и мародёрят в Украине, наняты и привлечены из бедных, даже нищих регионов России, из маленьких городков, то есть это бедные люди, с низким уровнем образования, низким уровнем культуры, высоким уровнем алкоголизма и наркомании, которые в жизни не видели ничего, кроме родителей-алкоголиков и таких же друганов-хулиганов. Поэтому они свои привычные "культурные" практики распространяют и на эту преступную войну против Украины", - добавил Эйдман.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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