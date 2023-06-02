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Угроза новых ракетных ударов РФ: названы вероятные сроки завершения атак врага

Алексей Тесля
2 июня 2023, 19:49 обновлено 2 июня, 20:01
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Оккупанты РФ используют ракетные удары, чтобы уничтожить центры принятия решений, уверен Роман Свитан.
Российская ракета, Роман Свитан
Роман Свитан оценил вероятность новых ракетных ударов / Минобороны РФ, скрин

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан сделал прогноз по поводу продолжительности массированных ракетных ударов оккупантов РФ по Киеву.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН, одна из их задач – уничтожение украинских ЗРК, в том числе систем Patriot.

"Но они поняли, что с помощью баллистических ракет достичь этого практически невозможно", — отметил эксперт.

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Вместе с тем он уверен в том, что оккупанты используют ракетные удары, чтобы уничтожить центры принятия решений.

"То есть Patriot – не основная задача врага. В преддверии горячей фазы наступления они пытаются уничтожить именно центры принятия решений. По Киеву атаки будут прекращены, когда начнется горячая фаза наступления. Но до этого удары будут продолжаться", — добавил Свитан.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

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