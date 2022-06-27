Угроза окружения Лисичанска: в Генштабе назвали направление нового удара РФ

Российские оккупанты пытаются окружить Лисичанск / Reuters

На Донецком направлении войска РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как подчеркивается в сводке, опубликованной в Facebook, оккупанты пытаются блокировать город с юга и юго-запада. Также принимаются меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчоярка - Верхнекаменка, частично достиг успеха и закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий украинских войск велось наступление на направлении Подлесное – Лисичанск. Успеха наступление не имело, враг отошел.

На Бахмутском направлении российские войска проводят обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское.

Украинская армия успешно пресекла попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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