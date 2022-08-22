Угроза ракетных ударов на День Независимости: СБУ дала важные советы

СБУ дала рекомендации украинцам / УНИАН

Служба безопасности Украины предоставила гражданам важные советы накануне Дня независимости и призвала в эти дни быть крайне осторожными, говорится в SMS-информировании ведомства в понедельник, 22 августа.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Также граждан просят не снимать и не публиковать перемещения военных и техники ВСУ, места их расположения.

"Сообщайте об обнаруженных взрывных устройствах, оставленной военной технике, а также перемещении войск оккупанта", - говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина - дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию "нанести удар по центрам принятия решений" в Киеве.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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