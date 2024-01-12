Угроза штурма двух крупных городов: эксперт назвал, куда РФ перебрасывает резервы

Россия увеличивает количество войск на Купянском направлении, предупредил Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил риски нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал угрозу нового наступления российских оккупантов на северо-востоке.

Этот фланг всегда будет под постоянной угрозой из-за своей географии, подчеркнул он в комментарии изданию РБК-Украина.

"Но не сам Харьков, а Купянское направление. На сегодняшний день на Слобожанском участке нет увеличения вражеских войск в отличие от Купянского. Таким образом конкретно для Харькова на сегодняшний день угрозы нет. Но ситуация в динамике, и пока идет война, нельзя пренебрегать любыми рисками", - считает собеседник. видео дня

Вместе с тем в материале уточняется, что Россия увеличивает количество войск на Купянском направлении, однако пока конкретно для Харькова угрозы вражеского наступления нет – то же касается и Чернигова.

Напоминается о том, что ранее британская газета The Telegraph сообщила, что россияне готовят наступление на Харьков.

В украинской разведке подтвердили наращивание российских сил на Купянском направлении, что говорит об угрозе наступления врага с этой стороны.

Война в Украине

Как ранее сообщалось, раскрыт сценарий внезапной атаки РФ. На большей части линии фронта проходят встречные бои, пояснил Евгений Дикий.

Ранее Олег Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году. Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.

Эксперт Михаил Жирохов считает, что после "выборов" в России в марте 2024 оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. По его словам, подготовка к наступлению уже ведется и некоторые западные аналитики рассказывают о планах России по захвату Харькова, Днепра и разделения Украины по реке Днепр.

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