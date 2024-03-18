Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Силам обороны Украины важно увеличить огневую мощь, подчеркнул Иван Гаврилюк.

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Иван Гаврилюк назвал, в чем нуждаются ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua. 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Наличие большого числа оружия и солдат позволяет России надеяться на долгую войну, которая, по их ожиданиям, должна принести им успех, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Для того, чтобы приблизить момент, когда агрессор столкнется с дефицитом вооружения, необходимо ускорить нынешние темпы потерь оккупантов, подчеркнул он в материале на Укринформ.

Украинский генерал считает, что для этого Силам обороны Украины важно увеличить огневую мощь, в частности, нужно больше современного западного оружия по широкой номенклатуре.

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"Очевидно, мы не можем соперничать с россиянами в количестве танков, артиллерийских стволов, солдат. Поэтому я акцентирую внимание на современных образцах оружия, которое мощнее, точнее российских образцов, а следовательно – более эффективно. Большая дальность и точность нанесения ударов – это ключевые факторы", - уверен он.

Заместитель министра обороны пояснил, что единственным предохранителем от длительной и большей войны является предоставление Украине необходимой военной помощи. Поэтому особая надежда возлагается на ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Что нужно ВСУ:

системы ПВО;

самолеты;

ракеты дальнего радиуса действия;

снаряды (особенно калибра 155 мм);

современные системы РЭБ.

"Без современных инструментов войны трудно рассчитывать на существенные перемены на фронте. Результат этой войны, прежде всего, зависит именно от украинского солдата на поле боя и конвейера оружия наших союзников", - добавил Гаврилюк.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

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