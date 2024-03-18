УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Алексей Тесля
18 марта 2024, 17:18
Силам обороны Украины важно увеличить огневую мощь, подчеркнул Иван Гаврилюк.
Иван Гаврилюк, ВСУ
Иван Гаврилюк назвал, в чем нуждаются ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua. 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Наличие большого числа оружия и солдат позволяет России надеяться на долгую войну, которая, по их ожиданиям, должна принести им успех, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Для того, чтобы приблизить момент, когда агрессор столкнется с дефицитом вооружения, необходимо ускорить нынешние темпы потерь оккупантов, подчеркнул он в материале на Укринформ.

Украинский генерал считает, что для этого Силам обороны Украины важно увеличить огневую мощь, в частности, нужно больше современного западного оружия по широкой номенклатуре.

видео дня

"Очевидно, мы не можем соперничать с россиянами в количестве танков, артиллерийских стволов, солдат. Поэтому я акцентирую внимание на современных образцах оружия, которое мощнее, точнее российских образцов, а следовательно – более эффективно. Большая дальность и точность нанесения ударов – это ключевые факторы", - уверен он.

Заместитель министра обороны пояснил, что единственным предохранителем от длительной и большей войны является предоставление Украине необходимой военной помощи. Поэтому особая надежда возлагается на ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Что нужно ВСУ:

  • системы ПВО;
  • самолеты;
  • ракеты дальнего радиуса действия;
  • снаряды (особенно калибра 155 мм);
  • современные системы РЭБ.

"Без современных инструментов войны трудно рассчитывать на существенные перемены на фронте. Результат этой войны, прежде всего, зависит именно от украинского солдата на поле боя и конвейера оружия наших союзников", - добавил Гаврилюк.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Гаврилюк Министерство обороны война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

18:08 Украина
ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

17:45 Украина
Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

17:18 Украина
Все главные новости

Популярное

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления 5807

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт 3676

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт

Favbet Foundation передал роте Фаворит еще два внедорожника и двухосный прицеп 3320

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни 3095

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

Последние новости

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:45

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

17:18

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

Реклама
16:43

ЕС принял решение о выделении €5 млрд на поддержку ВСУ: когда Украина получит их

16:42

"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

16:42

США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

16:26

Шахматист-беглец Карякин назвал "запредельным цинизмом" требование к РФ прекратить войну

16:13

Сотни солдат РФ "покрошили" вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

16:11

Базилик: польза и вред, что нужно знать каждому

16:08

Надо найти банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд: необычайная загадка на внимательность

16:01

Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

15:59

Медсестра хосписа рассказала, что делают собаки, когда их хозяин вот-вот умретВидео

15:38

Какое масло полезнее для использования: оливковое или подсолнечное

15:27

Под звуки фронтового оружия: Юлия Санина и DOROFEEVA спели в дуэтеВидео

Реклама
15:19

В 2025 году "маятник" войны может "качнуться" против России - эксперт

15:14

РФ бьет по Украине с новой тактикой: в Силах обороны назвали, куда целится враг

15:13

Ситуация на фронте и подготовка системы обороны: Зеленский провел Ставку

15:01

Украину накроют снег и морозы: синоптик назвала дату

14:57

Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом

14:18

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

14:09

"Удары дронов по заводам РФ": в Европе резко выросли цены на газ и нефть

13:59

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

13:56

"Умер" король Британии Чарльз III: что известно

13:55

"Ты просто редкая...": украинская продюсерка обматерила предательницу Повалий

13:37

"Закрыть лазейку уклонистов": в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации

13:17

Как вырастить розмарин из веточки: секреты выращивания ароматного куста

13:15

БПЛА попал в воинскую часть Приднестровья: в ISW назвали, кто за этим стоит

13:11

Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине: зачем они это делают

13:04

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

12:52

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп новости компании

12:42

Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

12:37

"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборахВидео

12:24

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

12:15

Цвета красок, которые сделают интерьер "устаревшим": дизайнер поделился советами

Реклама
12:04

СБУ под Киевом задержала семью, которая наводила русские ракеты и хоронила оккупантов

11:59

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Кролики будут творить, Быкам - романтика

11:55

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:54

Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военнымФото

11:38

Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ

11:16

Клопотенко рассказал, сколько денег он получил за победу в шоу "МастерШеф"

11:12

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:02

Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семьюФото

11:01

Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

10:51

"Путем переговоров": Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять