glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – Тука

1 января 2023, 17:28
Важно бить по железнодорожным станциям, нефтяным базам, военным складам и воинским частям страны-оккупанта и ее государства-союзницы.
Украинские военные, ВСУ, Георгий Тука
Георгий Тука считает, что Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Украине важно уничтожать объекты оккупантов, которые влияют на ход войны против нашего государства, даже если они расположены на территории страны-агрессора России. К этому списку относятся, в частности, воинские части, военные склады, нефтяные базы и тому подобное.

Более того – по таким объектам стоит бить и на территории Беларуси, которая помогает российским захватчикам воевать против Украины. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду.

"Существуют сотни и даже тысячи реперных точек на территории приграничных областей РФ (железнодорожные станции, нефтяные базы, военные склады, воинские части), и их необходимо системно уничтожать. Между прочим, это касается не только территории России, но и Беларуси. Конечно, Украине невыгодно получить дополнительный фронт. Но и оставаться "мальчиком для битья", когда с территории Беларуси продолжают наноситься удары по наших мирных городах, а мы в ответ молча наблюдаем, нельзя", – отмечает Тука.

Он подчеркнул: белорусы должны почувствовать, к каким последствиям может привести такая подлая позиция как их самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, так и их самих.

Напомним, Тука ранее отмечал, что украинская армия в 2023 году не сможет выйти на границы 1991 года. По его мнению, ВСУ освободят все украинские территории только через 2-3 года минимум.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отмечал, что ключевые бои на украинском фронте состоятся в январе и феврале. Бойцы ВСУ пойдут в большое контрнаступление. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится к созданию огромного "котла" для россиян.

Читайте также:

новости России война в Украине Беларусь Георгий Тука вторжение России новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:36

"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУРВидео

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:48

У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУРВидео

16:39

Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

16:34

"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романеВидео

15:56

Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУВидео

Реклама
15:40

Екатерина Бужинская показала редкое фото15-летней дочери в окружении двойняшек

15:24

"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

15:21

"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиянВидео

14:26

"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-йВидео

14:21

13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы ХерсонаФотоВидео

14:17

"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 годаВидео

13:48

Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей раненыФотоВидео

13:31

ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 января: судьба приготовила счастье для каждого знака зодиакаВидео

12:57

"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"Видео

12:27

"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

Реклама
12:02

В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФФотоВидео

11:57

Санкции вгрызлись в пропагандистские ягодицы Ларисы Долиной - певица жалуется на проблемы

11:32

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

11:18

Войне придет конец в случае устранения Путина, его преемник выведет войска из Украины – политтехнологВидео

11:09

Позорище белобрысое: запроданка Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь хитом Софии РотаруВидео

11:08

Почему 2 января нельзя нарушать всего один запрет: приметы, которые могут спугнуть все счастьеВидео

10:56

"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": посол США уверена в победе Украины в 2023 году

10:38

Грозит ли Украине тотальный блэкаут: в "Укрэнерго" объяснили ситуацию

10:33

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

10:28

Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

10:10

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

10:00

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

09:44

РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"Видео

09:40

"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясенияхВидео

08:15

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадныймнение

08:13

Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 январяВидео

06:02

Миф о бункерном деде и дебильном "туземном" вождемнение

04:04

"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищемВидео

03:30

Игристый фейерверк новогоднего карнавала: сколько хранится открытое шампанскоеВидео

02:50

Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - ТукаВидео

Реклама
01:35

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

31 декабря, суббота
23:54

Россия встречает Новый год под мощную "бавовну": взрывы прогремели во многих городахВидео

23:40

"Диктатор демонстрирует величие": политолог назвал истинную цель ракетных ударов ПутинаВидео

23:10

Как подобрать оттенок волос под цвет глаз: хитрости стилистов, которые сделают образ незабываемым

22:40

"2023 станет годом победы над врагом": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

20:15

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть МосквуВидео

19:41

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять