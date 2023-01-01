Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – Тука

Важно бить по железнодорожным станциям, нефтяным базам, военным складам и воинским частям страны-оккупанта и ее государства-союзницы.

Георгий Тука считает, что Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Украине важно уничтожать объекты оккупантов, которые влияют на ход войны против нашего государства, даже если они расположены на территории страны-агрессора России. К этому списку относятся, в частности, воинские части, военные склады, нефтяные базы и тому подобное.

Более того – по таким объектам стоит бить и на территории Беларуси, которая помогает российским захватчикам воевать против Украины. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду.

"Существуют сотни и даже тысячи реперных точек на территории приграничных областей РФ (железнодорожные станции, нефтяные базы, военные склады, воинские части), и их необходимо системно уничтожать. Между прочим, это касается не только территории России, но и Беларуси. Конечно, Украине невыгодно получить дополнительный фронт. Но и оставаться "мальчиком для битья", когда с территории Беларуси продолжают наноситься удары по наших мирных городах, а мы в ответ молча наблюдаем, нельзя", – отмечает Тука.

Он подчеркнул: белорусы должны почувствовать, к каким последствиям может привести такая подлая позиция как их самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, так и их самих.

Напомним, Тука ранее отмечал, что украинская армия в 2023 году не сможет выйти на границы 1991 года. По его мнению, ВСУ освободят все украинские территории только через 2-3 года минимум.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отмечал, что ключевые бои на украинском фронте состоятся в январе и феврале. Бойцы ВСУ пойдут в большое контрнаступление. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится к созданию огромного "котла" для россиян.

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