"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиян

Оккупантам нужно время, чтобы подготовиться к следующему ракетному обстрелу. Но в этот период украинцам не стоит рассчитывать на затишье.

РФ может ударить дронами, пока готовит ракетный удар/ Telegram, скрин

Российские оккупанты могут атаковать Украину дронами-камикадзе, пока будут готовиться к новому массированному ракетному обстрелу.

Захватчики получили новую партию иранских дронов, и они могут пустить их в действие. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Сейчас в Черном море существенно уменьшилось количество ракетоносителей, там их осталось всего пять. Еще есть ракетоносители в пунктах базирования, которые пока не находятся на боевом дежурстве.

"Но мы же помним, что они перед этим отработали, очень много "Калибров" использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Сейчас, готовясь к атакам, вполне вероятно будут использовать еще дроновые атаки, а тем временем подтягивать ракетоносители", – рассказала Гуменюк.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессоh Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень вреда. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Утром 1 января стало известно о еще одной погибшей – в Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФ. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии сразу после удара оккупантов, но спасти раненую девушку не удалось.

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года оккупанты снова массированно атаковали Украину. Они запустили по Украине ракеты и десятки дронов-камикадзе. Во время российской атаки были "прилеты". В частности, взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Оккупанты цинично написали поздравления "С Новым годом" на дронах-камикадзе, которые запустили для убийства украинцев.

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