Украина готовит санкции против режима Лукашенко: появились подробности ​

В МИД рассказали о подготовке санкций к отдельным чиновникам Беларуси вслед за ЕС.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина готовит санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Мы присоединились к заявлениям ЕС относительно применения ограничительных мер против отдельных белорусских чиновников, которые причастны к насилию и фальсификациям выборов, в контексте обеспечения конвергенции политики Украины к политике ЕС в соответствии со ст. 7 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — об этом говорится в ответе МИД, пишут Украинские новости.
В МИД подчеркнули, что конкретное решение о применении санкций официально Украиной не принималось.
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"В соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие соответствующим указом президента Украины", — говорится в ответе.
МИД отметил, что на данный момент "продолжается процесс выполнения внутренних процедур, связанных с внедрением индивидуальных санкций относительно отдельных белорусских чиновников из санкционного списка ЕС".
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.