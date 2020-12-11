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Украина готовит санкции против режима Лукашенко: появились подробности ​

11 декабря 2020, 19:15
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В МИД рассказали о подготовке санкций к отдельным чиновникам Беларуси вслед за ЕС.

Украина хочет ввести санкции против Беларуси / УНИАН

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина готовит санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы присоединились к заявлениям ЕС относительно применения ограничительных мер против отдельных белорусских чиновников, которые причастны к насилию и фальсификациям выборов, в контексте обеспечения конвергенции политики Украины к политике ЕС в соответствии со ст. 7 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — об этом говорится в ответе МИД, пишут Украинские новости.

В МИД подчеркнули, что конкретное решение о применении санкций официально Украиной не принималось.

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"В соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие соответствующим указом президента Украины", — говорится в ответе.

МИД отметил, что на данный момент "продолжается процесс выполнения внутренних процедур, связанных с внедрением индивидуальных санкций относительно отдельных белорусских чиновников из санкционного списка ЕС".

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

МИД Украины Александр Лукашенко Санкции против Беларуси
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