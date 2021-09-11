Украина хочет вынести вопрос Северного потока-2 на нормандский формат - Ермак

Киев предложил вынести еще один вопрос на обсуждение в рамках нормандского формата / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российский газопровод Северный поток-2 является вопросом национальной безопасности Украины, поэтому Киев хочет вынести его на переговоры в нормандском формате.

"Уже несколько раз я говорил об этом с коллегами нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирование конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем от масштабной агрессии РФ против Украины", - сказал Ермак рамках форума Ялтинская европейская стратегия.

Читайте такжеЕрмак заявил, что РФ уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины, и привел примерГлава ОП также призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении приобщить вопрос Северного потока-2 к рассмотрению в нормандском формате.

Как сообщал Главред, 10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

В свою очередь, глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.